Homem salvo de se afogar por militares da marinha

Um homem, de 63 anos, que este domingo à tarde entrou em afogamento na praia da Concha, São Pedro de Moel, foi resgatado do mar por militares da Marinha que faziam o patrulhamento de praias sem vigilância."Estávamos nas imediações e fomos alertados por populares. O pessoal equipou-se, agarrou na prancha e salvou o homem", explicou aoo capitão do porto da Nazaré, Gomes Agostinho.A vítima foi levada ao hospital por precaução. A Marinha patrulha praias sem vigilância com viaturas e militares com curso de nadador-salvador.