Homem simula o rapto da mãe e identifica alegadas autoras do crime nas redes sociais

Um homem vai ser julgado por três crimes de denúncia caluniosa e um de falsidade informática, por ter simulado o rapto da própria mãe e identificado as alegadas autoras do crime nas redes sociais.



De acordo com a acusação, em novembro de 2020, o homem







enviou uma mensagem ao DIAP de Lisboa, afirmando que a mãe tinha sido raptada de casa, identificando a alegada autora do rapto. Dias depois, criou, numa rede social, uma conta em nome da mãe e colocou uma fotografia daquela, afirmando que tinha sido sequestrada.