Homem sofre ferimentos após cair junto a linha férrea 

Um homem, de 65 anos, sofreu ferimentos ligeiros, esta tarde de segunda-feira, depois de sofrer uma queda, provocada pela passagem de um comboio, em Gaia.O alerta foi dado, cerca das 18h00, para os bombeiros de Coimbrões, para uma ocorrência na linha do norte, em Santa Marinha, entre as estações de Coimbrões e das Devesas.Ao que tudo indica, a vítima, que estava a caminhar junto à linha férrea, foi arrastada pela deslocação de ar provocada pela passagem de um comboio no sentido sul/norte.A vítima, depois de assistida no local pelos bombeiros de Coimbrões, recusou transporte para uma unidade hospitalar.