Um homem de 55 anos sofreu queimaduras na cara e nas mãos, ontem de manhã, numa explosão causada por uma fuga de gás, num anexo da sua casa, em Alvarelhos, Trofa.A vítima está no Hospital de S. João. O cão da família também sofreu ferimentos.A explosão aconteceu às 06h38, quando a vítima abriu a água para tomar banho. A ignição do esquentador acabou por provocar o rebentamento, que destruiu o anexo e projetou o cão com violência.