Um homem de 20 anos agrediu na rua a companheira, de 32, e ameaçou com uma pistola - que só mais tarde se conseguiu saber ser de alarme - duas testemunhas que tentaram ajudar a vítima. Tudo se passou na quinta-feira, junto a uma escola de Odivelas, e o agressor, que foi detido pela PSP, acabou colocado em prisão preventiva.





Segundo apurou o CM junto de fonte policial, o casal tinha combinado tomar um café. Zangaram-se um com o outro, na rua, e ela danificou o telemóvel do homem, retribuindo este com danos no tablet da mulher. Seguiram-se as agressões físicas - murros e pontapés - à mulher. Duas testemunhas tentaram colocar travão, mas foram ameaçadas pelo homem, que lhes apontou uma pistola que tirou do bolso.