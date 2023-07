Homem suspeito de violência doméstica contra a mulher agride filho em frente à polícia

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve um homem, na passada quinta-feira, por ser suspeito do crime de violência doméstica na freguesia de Marvila, em Lisboa.Os agentes da PSP retiraram a vítima, esposa do suspeito, da casa de ambos e conduziram-na para a esquadra onde apresentou queixa-crime. O suspeito, de 46 anos, negou ter exercido violência doméstica contra a mulher mas mostrou-se hostil em relação aos dois filhos e revelou a intenção de os expulsar de casa.Os polícias avisaram o suspeito de que os maus tratos aos filhos, que vivem e estudam na mesma casa que o agressor, se trata de outro crime de violência doméstica. Perante este alerta, o homem começou a agredir o filho tendo sido travado de imediato pelos agentes.O agora detido foi presente a interrogatório judicial onde lhe foi aplicada as medidas de coação de proibição de contactos com a vítima e afastamento da mesma.