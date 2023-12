A PSP deteve um homem de 42 anos que tentava embarcar para o Funchal com 4000 doses de haxixe, acondicionadas junto ao corpo. Foi apanhado, no passado dia 5, quando passava pelo pórtico de raio-X.O suspeito disse que recolheu a droga em Faro e que a pretendia entregar no Funchal a troco de 800 euros.