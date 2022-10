Homem detido por tráfico de droga em Sintra

Um homem de 42 anos foi detido pela PSP, na cidade de Agualva–Cacém, por tráfico de droga. De acordo com a polícia, o suspeito foi apanhado em flagrante após a investigação ter recolhido "vários indícios que apontavam para um possível cenário de tráfico de estupefacientes em várias freguesias do concelho de Sintra".No cumprimento de mandados de busca, a PSP apreendeu ao suspeito 103 doses de cocaína, três mil euros em numerário, dois telemóveis e uma viatura de marca BMW com a qual fazia as suas entregas de droga em vários locais do concelho.O detido, com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime, foi presente ao Tribunal de Sintra para primeiro interrogatório judicial. Ficou em prisão preventiva.