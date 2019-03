Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem tenta matar cunhado por não fechar portão de casa

Agressor, de 50 anos, pegou num machado e atingiu a vítima num maxilar e no pescoço. Caso aconteceu em Águeda.

Por Francisco Manuel e Nelson Rodrigues | 10:01

As discussões entre os dois vizinhos, que são cunhados, já eram antigas. Apesar de viverem em casas separadas, em Arrancada do Vouga, Águeda, os dois homens partilham o mesmo portão para acederem às habitações.



Na quinta-feira à noite - e depois de um novo desentendimento por a vítima se ter esquecido de fechar o portão comum depois de ter entrado com o carro -, o arguido, alcoolizado, pegou num machado e desferiu-lhe várias pancadas num maxilar e no pescoço. Foi detido pela PJ e vai aguardar julgamento em prisão preventiva.



O agressor, de 50 anos, foi indiciado por homicídio na forma tentada. A vítima, de 60, só não foi assassinada, uma vez que o seu filho se apercebeu da discussão e foi à rua em socorro do pai. Sem conseguir evitar os golpes, o jovem manietou e desarmou o tio, e só o libertou com a chegada da patrulha da GNR. O arguido foi depois entregue à Polícia Judiciária de Aveiro, que formalizou a detenção e o levou a um juiz de instrução criminal.



O homem que foi atingido sofreu ferimentos graves e foi transportado para o Hospital de Aveiro. Segundo o CM apurou, o estado de alcoolismo em que se encontrava o arguido evitou que este conseguisse fazer pontaria à cabeça da vítima com a parte de lâmina do machado. As pancadas foram feitas com a parte oposta à zona de corte.



O agressor, que é irmão da mulher da vítima, já está referenciado por agressões à mãe, com quem vive.