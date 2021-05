Homem tenta matar mulher na via pública com uma machada em Caminha

A Polícia Judiciária de Braga deteve, esta quinta-feira, um homem de 76 anos por tentativa de homicídio a mulher com recurso a uma machada, em Caminha.



O crime ocorreu a 22 de abril, na rua, no exterior da casa da vítima, uma mulher de 50 anos, que ficou com ferimentos graves após sofrer dois golpes na cabeça e no braço. A mulher foi levada para o Hospital de Viana do Castelo. O agressor acabou por ser encaminhado para o hospital porque também apresentava lesões.





O homem ficou em prisão preventiva depois de ser ouvido em primeiro interrogatório no Tribunal de caminha. A pena vai ser cumprida através de internamento preventivo num hospital psiquiátrico.