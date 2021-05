Homem tenta violar vizinho sexagenário em Santa Maria da Feira

A tarde de convívio entre dois vizinhos sexagenários, na Feira, terminou em agressões violentas e tentativa de violação. O caso aconteceu, no passado sábado, Souto, na casa do agressor. A vítima sofreu dilacerações num testículo e em outras zona genitais.



Depois de estarem a beber na casa da vítima, de 62 anos, os dois homens decidiram passar o resto da tarde na casa do agressor.





Depois de terem continuado a beber, o vizinho terá tentado consumar a violação. A vítima, que também foi agredida com violência na cabeça e terá passado a noite na casa do vizinho, foi levado, apenas no domingo de manhã, pelos bombeiros da Feira, para o hospital local.A GNR foi chamada mas, devido à natureza do crime, o caso foi entregue à Polícia Judiciária do Porto.O agressor, de 64 anos, foi detido e deverá ser presente, esta terça-feira, a um juíz de instrução criminal para serem decretadas as medidas de coação. Por causa da gravidade dos ferimentos nas zonas genitais, a vítima foi transferida para o hospital de Gaia.