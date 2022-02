Um homem de 34 anos, cidadão da Guiné-Conacri, foi preso pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) do Aeroporto de Lisboa por suspeitas de ter traficado uma mulher e a filha de quatro anos, suas compatriotas, a troco de 3000 euros.O detido e as duas vítimas descolaram do Aeroporto de Bissau, na Guiné-Bissau, no domingo.