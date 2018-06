Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem usa pistola falsa para assaltar farmácias

Crimes ocorreram entre em 2015 e 2016 na Amadora.

Já com um extenso cadastro na justiça por vários roubos – com condenações em Portugal e Espanha – um homem de 62 anos foi agora detido pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ por dois ataques armados a farmácias da Amadora, em 2015 e 2016.



São-lhe atribuídos dois roubos violentos e as autoridades tentam perceber se foi responsável por outros roubos semelhantes.

Eletricista de profissão, este solitário tentou sempre esconder a identidade com óculos e um capuz.



Nos dois assaltos usou uma ‘arma’, que se sabe agora ser falsa e ter sido pintada de preto para lhe dar alguma credibilidade.



No primeiro roubo o homem conseguiu apoderar-se de 125 euros e, no segundo, fugiu após o proprietário lhe ter feito frente.