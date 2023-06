Ricardo Fiúza, o guarda prisional de 47 anos que trabalhava no Hospital-Prisão de Caxias, em Oeiras, e que morreu após ter deixado uma mensagem nas redes sociais, vai ser cremado pelas 14h00 desta quarta-feira no cemitério de Barcarena, Oeiras.O cortejo passa pela cadeia da Carregueira, Sintra. Sábado haverá uma homenagem com velas e vigílias em várias prisões de todo o País.