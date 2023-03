Curso para 150 guardas prisionais começa só com 111 alunos

Começou na última segunda-feira, no Centro de Formação da Guarda Prisional, junto à prisão de Caxias, em Oeiras, o curso de formação para estes profissionais.

O Ministério da Justiça tinha aberto 150 vagas mas, disse ao CM o Sindicato Nacional da Guarda Prisional (SNGP), apenas 111 alunos compareceram ao início da formação.

Trata-se de uma formação com uma duração prevista.

Depois de, tal como o CM noticiou, um problema com a adjudicação das refeições a consumir pelos alunos ter atrasado o início do curso, a Direção-geral dos Serviços Prisionais entendeu atribuir a distribuição dos almoços dos alunos à mesma empresa que fornece as refeições no Hospital-Prisão de Caxias.

"No primeiro dia do curso, o pequeno-almoço foi servido na messe do Centro de Formação. Os jantares são por conta dos formandos", explicou ao CM Frederico Morais, dirigente do SNGP.

O mesmo responsável acrescentou que "cada um dos 111 alunos do curso de formação recebeu 600 euros dos Serviços Prisionais, que servirão para suportar as despesas alimentares, e outras, durante a formação".