Guarda prisional ferido em acidente com caçadeira

Um guarda-prisional, aluno do curso de formação do Grupo de Intervenção dos Serviços Prisionais (unidade de elite das cadeias), sofreu ferimentos considerados graves numa mão causados pelo manuseamento de uma caçadeira municiada com pólvora seca (munição de salva).

O incidente, segundo fonte oficial da Direção-Geral dos Serviços Prisionais disse ao CM, ocorreu ontem, na cadeia de Monsanto, em Lisboa (onde decorre a formação).

A vítima foi de imediato assistida pelo INEM, e transportada para um hospital, de onde teve alta ao final da noite de ontem.

A mesma fonte dos Serviços Prisionais explicou que foi aberto inquérito interno, dirigido por um procurador do Ministério Público, para "apuramento das circunstâncias em que o acidente teve lugar". O caso foi também comunicado à Polícia Judiciária.