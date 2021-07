Recluso ataca guarda prisional e enfermeira com água a ferver

Um guarda prisional e uma enfermeira, ambos a prestar serviço na cadeia da Carregueira, Sintra, foram agredidos por um recluso com água a ferver que se encontrava numa chaleira que o agressor guardava na cela.O ataque ocorreu quando as duas vítimas, que sofreram ferimentos considerados graves no tronco (a enfermeira terá mesmo sido atingida na cabeça com a água quente), estavam a dar medicação ao agressor. Este, que cumpre pena na Ala A da Carregueira por roubos e usurpação de funções, andava, há dias, a pedir transferência para a prisão de Monsanto. Estaria a ser ameaçado por credores. Só com o auxílio de outros guardas foi possível manietar o preso. Os dois feridos receberam tratamento médico. Carlos Sousa, presidente do Sindicato Nacional da Guarda Prisional, disse ao CM que “irá requerer a retirada das chaleiras das prisões, por serem ameaça a guardas e funcionários”. Os Serviços Prisionais recusaram dar pormenores sobre a ocorrência, admitindo que “as chaleiras para aquecimento de água, com capacidade máxima de 1 litro, estão entre os objetos permitidos aos reclusos”.