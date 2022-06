Os dois homens, de 31 e 37 anos, decidiram roubar um sem-abrigo, durante a madrugada, no centro de Lisboa. Espancaram a vítima e, com uma lâmina, provocaram-lhe ainda “um corte profundo na zona genital”, explicou esta sexta-feira a PSP, que deteve a dupla de ladrões. Presentes a um juiz, recolheram em prisão preventiva.





Com o roubo violento, os assaltantes conseguiram retirar à vítima bens e dinheiro no valor total de 400 euros. Fugiram do local, mas acabaram identificados e detidos por investigadores da PSP, no dia sete.