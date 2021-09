Jovens armados fingem ser polícias, arrombam porta e roubam 5 mil euros

A Polícia Judiciária deteve dois jovens com 21 e 20 anos de idade por suspeitas de crime de roubo qualificado, ofensa à integridade física e detenção de arma proibida.Em causa está um assalto que aconteceu em Lisboa, no dia 6 de maio de 2021, em que os suspeitos e outros dois arguidos se terão identificado como polícias e, de seguida, arrombaram a porta principal da casa das vítimas. Os homens usaram uma espingarda e várias armas brancas e conseguiram roubar cerca de 5 mil euros em dinheiro, para além de outros bens pessoas, no valor de cerca de mil euros.Depois do assalto, os quatro assaltantes fugiram para parte incerta e as autoridades conseguiram localizar e deter dois suspeitos que ficaram em prisão preventiva.Com a operação realizada esta sexta-feira, foi possível deter os restantes dois suspeitos que serão presentes a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, a fim de lhes ser aplicada medida de coação adequada.