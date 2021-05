Homicida de Bruno Candé diz ter disparado quando viu "o riso dele em tom de gozo"

"Quando vi o riso dele em tom de gozo perdi a cabeça". Foi assim que Evaristo Marinho de 77 anos explicou as quatro balas que disparou em direção ao ator Bruno Candé, que viria a morrer no meio da rua a 25 de julho de 2020.O julgamento começou esta quinta-feira no Tribunal de Instrução Criminal de Loures e o homicida confessou, sem problemas, o crime que realizou à luz do dia, revela o Público.Ao primeiro tiro, o ator "tombou" e os restantes tiros foram disparados depois. Evaristo assume não saber responder relativamente ao objetivo do ataque. "Apenas tenho a lamentar tudo o que se passou", disse Evaristo Marinho.