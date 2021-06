Homicida de Castanheira de Pera apanhado quando via jogo do Euro na televisão

O homem de 55 anos que na semana passada matou a companheira a tiro em Castanheira de Pera foi apanhado pela GNR, cerca das 20h00 desta sexta-feira, em Fânzeres, Gondomar, enquanto assistia, na esplanada de uma churrasqueira, com uma cerveja na mão, ao jogo inaugural do Europeu de futebol.Pinheiro não estava armado, não ofereceu resistência, foi levado para as instalações da GNR e disse já estar à espera de ser detido. Segundo o CM apurou, os militares viram o carro do suspeito e, após uma busca rápida nas imediações, descobriram-no. As buscas já tinham incidido na zona do Porto, de onde o suspeito é natural, embora o foragido tenha deambulado pela zona de São Pedro da Cova.O crime ocorreu na madrugada de dia 4, sexta-feira, na localidade da Moita, em Castanheira de Pera. A morte aconteceu num contexto de violência doméstica, na residência do casal. A vítima, Teresa Paula Tomás de Oliveira, 55 anos, viúva e com três filhos, foi atingida a tiro, no peito e cabeça, na cama do casal. Esta sexta-feira, o homicida foi entregue à PJ de Coimbra e, este sábado, deverá ser ouvido em primeiro interrogatório judicial.n