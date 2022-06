Homicida de ex-namorada em Almada condenado a 24 anos de cadeia pelo Supremo Tribunal de Justiça

Quase três anos e meio depois do homicídio brutal de Vera Silva, de 30 anos, a 10 de janeiro de 2019, no Monte da Caparica, em Almada, o único suspeito da Polícia Judiciária de Setúbal, que investigou o caso, deu entrada no Estabelecimento Prisional de Lisboa no passado dia 31 de maio para cumprir 24 anos de prisão, decretados pelo Supremo Tribunal de Justiça.



Cláudio Quintas, de 37 anos, tinha sido absolvido na primeira instância pelo Tribunal de Almada. Na leitura da primeira sentença a juíza afirmou que a única prova direta contra o homem - a presença de vestígios de ADN debaixo das unhas da vítima - era em quantidade "mínima" e "insuficiente" para culpar o ex-pugilista pela morte violenta da empresária.



O apartamento onde a vítima vivia com os dois filhos menores foi encontrado com vários vestígios de luta, sangue, cabelo e unhas. Após a decisão da primeira instância, a família de Vera recorreu para o Tribunal da Relação e está "aliviada" com a decisão do tribunal superior.