Homicida de Oeiras voltou a entrar no prédio para se certificar que a vítima estava morta

terá sido primeiro espancada e depois atingida com cinco tiros , um no peito e quatro na cabeça.

O atirador captado por câmaras após matar um homem, em Oeiras, voltou a entrar no prédio para se certificar que a vítima estava morta. Antes de se colocar em fuga, o homicida efetuou mais um disparo com a pistola que trazia à cintura. A informação foi avançada aopor fonte policial.Vítor Barros Pereira, angolano de 35 anos conhecido por ‘Tamborro’, foi emboscado e executado quando chegava a casa, no Bairro dos Moradores, na madrugada de sábado. A vítimaQuando as autoridades chegaram ao local depararam-se com milhares de euros e kwanzas (moeda de Angola) espalhados pelo chão e munições de calibres de guerra.As autoridades suspeitam que Vítor Barros Pereira tenha sido morto pela máfia angolana, num ajuste de contas relacionado com esquemas de tráfico de droga.