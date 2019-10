Homicida do Taguspark em coma deixa processo parado

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 21.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Ricardo Nunes nunca suportou a rejeição de Bárbara Varella Cid, uma colega do banco Millennium BCP. A 30 de abril, atraiu-a ao parque de estacionamento da empresa, no Taguspark, Oeiras, e matou-a com um tiro de pistola.A seguir usou a mesma arma para se suicidar. Mas sobreviveu. E há quase seis meses que está internado em estado vegetativo no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.< br />