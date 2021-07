Homicida em fuga desde 2008 detido em operação stop da PSP

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP deteve numa fiscalização rodoviária, durante uma ação de patrulhamento preventivo, um homem condenado a mais de 14 anos de prisão por um homicídio ocorrido em 2008 em Loures, foi hoje anunciado.

A detenção do homem, de 33 anos, decorreu no domingo passado, através da Divisão Policial de Oeiras, quando a PSP fiscalizou uma viatura com dois ocupantes e o passageiro "deixou transparecer um elevado estado de nervosismo, motivo pelo qual levantou suspeitas", lê-se no comunicado divulgado.

O homem não apresentou documento de identificação e forneceu aos agentes "dados identificativos díspares e imprecisos", tendo a polícia apurado tratar-se de declarações falsas.