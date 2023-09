Carla Dias viveu 20 anos de injúrias, ameaças, perseguições, maus-tratos, todo o tipo de violência doméstica. Não satisfeito, na manhã do dia 22 de fevereiro deste ano, o marido agressor pegou numa faca de cozinha, com 20 centímetros de lâmina, dirigiu-se ao local onde ela trabalhava, em Gondomar, e matou-a ali mesmo, com um golpe profundo na zona lateral, pouco impressionado com os gritos de socorro.









