Homicidas de empresário sem mais recursos e condenados a pena máxima

O Tribunal Constitucional colocou um ponto final no processo do gang que matou o empresário de Braga João Paulo Fernandes, em março de 2016. Ao rejeitar um último recurso, o Constitucional fez com que transitasse em julgado a sentença que condenou cinco dos seis arguidos a pena máxima.Pedro Bourbon, que era advogado do empresário, e Emanuel Paulino, o ‘Bruxo da Areosa’, que era amigo de ambos e foi considerado o principal mentor do crime, vão mesmo cumprir os 25 anos de cadeia.O empresário foi raptado em frente à filha e o seu corpo foi dissolvido em ácido.