O Correio da Manhã sabe que dos 22 casos de pacientes analisados, há pelo menos um que pode indiciar má prática e a abertura de um eventual processo disciplinar. O caso é referente a um doente operado a uma hérnia que, revela a denúncia, “acaba por morrer com peritonite por lesão do intestino, tratada por nova cirurgia que só aconteceu vários dias depois de ser evidente por análises que algo não estava bem”. A avaliação por parte de médicos independentes aponta, neste caso, que poderá ter existido alguma imprudência.







A IGAS confirmou, entretanto, a abertura de um processo de natureza disciplinar. Adianta ainda a inspeção que aguarda resultados das investigações realizadas. Também a “Entidade Reguladora da Saúde, após ter tomado conhecimento das notícias difundidas, a 13 de janeiro, decidiu proceder à abertura de processo administrativo para investigação dos factos alegadamente ocorridos no Serviço de Cirurgia Geral do Hospital Amadora-Sintra”.



Leia também Casos de doentes que morreram ou ficaram mutilados no hospital Amadora-Sintra denunciados por cirurgiões PORMENORES

SUSPEITA DE TUMOR INEXISTENTE

O doente, com perto de 60 anos, foi sujeito a internamento prolongado. O estudo pré-cirúrgico foi insuficiente. O paciente teve novas complicações e foi sujeito a uma segunda intervenção cirúrgica.



CIRURGIA NÃO RETIRA SALIÊNCIA

Paciente é sujeito a operação que se revela ineficaz para retirar hérnia. Detetado o erro, o cirurgião recusou realizar nova intervenção cirúrgica, com prejuízo para doente.



ALTA HOSPITALAR APESAR DE ABCESSO

Após a operação, o paciente ficou com um abcesso hepático por tratar. Mais tarde foi internado com um choque sético. A infeção generalizada obrigou a cirurgia urgente.



DOENTE NÃO TINHA UM TUMOR

Um doente é submetido a várias sessões de radioterapia sem, contudo, sofrer de cancro. A denúncia dos médicos datada de 6 de outubro de 2022 aponta outras situações que incluem cirurgias oncológicas desnecessárias.



Não é visado um médico particular

A Ordem dos Médicos foi informada sobre as suspeitas por correio eletrónico. Na missiva enviada à Ordem, segundo avançou o semanário ‘Expresso’, os denunciantes escrevem que a “denúncia não se centra num médico em particular, mas sim numa situação sistémica”. Além das alegadas “mortes e morbilidade injustificadas”, os denunciantes referem outras situações de suposta negligência médica.



Leia também Hospital Amadora-Sintra diz que averiguações serão levadas "até às ultimas consequências" A Cirurgia Geral do Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) está a ser sujeita a um conjunto de investigações, desde há três meses, após a denúncia por parte de dois cirurgiões de alegadas más práticas médicas que provocaram mortes e mutilações de doentes.sabe que dos 22 casos de pacientes analisados, há pelo menos um que pode indiciar má prática e a abertura de um eventual processo disciplinar. O caso é referente a um doente operado a uma hérnia que, revela a denúncia, “acaba por morrer com peritonite por lesão do intestino, tratada por nova cirurgia que só aconteceu vários dias depois de ser evidente por análises que algo não estava bem”. A avaliação por parte de médicos independentes aponta, neste caso, que poderá ter existido alguma imprudência.A IGAS confirmou, entretanto, a abertura de um processo de natureza disciplinar. Adianta ainda a inspeção que aguarda resultados das investigações realizadas. Também a “Entidade Reguladora da Saúde, após ter tomado conhecimento das notícias difundidas, a 13 de janeiro, decidiu proceder à abertura de processo administrativo para investigação dos factos alegadamente ocorridos no Serviço de Cirurgia Geral do Hospital Amadora-Sintra”.O doente, com perto de 60 anos, foi sujeito a internamento prolongado. O estudo pré-cirúrgico foi insuficiente. O paciente teve novas complicações e foi sujeito a uma segunda intervenção cirúrgica.Paciente é sujeito a operação que se revela ineficaz para retirar hérnia. Detetado o erro, o cirurgião recusou realizar nova intervenção cirúrgica, com prejuízo para doente.Após a operação, o paciente ficou com um abcesso hepático por tratar. Mais tarde foi internado com um choque sético. A infeção generalizada obrigou a cirurgia urgente.Um doente é submetido a várias sessões de radioterapia sem, contudo, sofrer de cancro. A denúncia dos médicos datada de 6 de outubro de 2022 aponta outras situações que incluem cirurgias oncológicas desnecessárias.A Ordem dos Médicos foi informada sobre as suspeitas por correio eletrónico. Na missiva enviada à Ordem, segundo avançou o semanário ‘Expresso’, os denunciantes escrevem que a “denúncia não se centra num médico em particular, mas sim numa situação sistémica”. Além das alegadas “mortes e morbilidade injustificadas”, os denunciantes referem outras situações de suposta negligência médica.

Averiguações

A diretora clínica do Hospital Fernando Fonseca garante que as averiguações “serão levadas às últimas consequências” e que “se houve erro, não será ignorado”. Ana Valverde confirmou que a unidade recebeu uma exposição escrita do ex-diretor do Serviço de Cirurgia, alegando más práticas relativamente aos colegas.



Situações complicadas

A diretora clínica explicou que nos últimos tempos o hospital enfrenta situações complicadas, fruto dos três últimos anos de pandemia de Covid-19.



Auditoria clínica realizada no Serviço de Cirurgia Geral por decisão da administração do hospital, para além da investigação da responsabilidade de um perito nomeado pelo Colégio da Especialidade da Ordem dos Médicos, inserida na comissão de inquérito.