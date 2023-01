Hospital Amadora-Sintra diz que averiguações serão levadas "até às ultimas consequências"

O Hospital Fernando Fonseca (HFF) anunciou que as averiguações sobre os casos denunciados de alegada má prática clínica serão levadas "até às últimas consequências" e garante que, se houve erro, ele "não será ignorado".

Numa mensagem em vídeo, em nome do Conselho de Administração, a diretora clínica do HFF - também conhecido como Hospital Amadora-Sintra -, Ana Valverde, garante que as averiguações "serão levadas às ultimas consequências" e que "se houve erro, não será ignorado".

"Sabemos que nos últimos tempos lidamos com situações de doença avançada complicadas, fruto dos três últimos anos de pandemia, mas, contudo, os nossos profissionais, em todas as áreas, fazem todos os dias o seu melhor para, de acordo com as boas práticas clínicas prestar os melhores cuidados aos nossos utentes", afirmou a diretora clínica na mensagem.

As declarações da responsável surgem na sequência de denúncias, esta sexta-feira divulgadas pelo jornal Expresso, indicando que mais de 20 doentes operados naquela unidade hospitalar "morreram ou ficaram mutilados", alegadamente por más práticas médicas.