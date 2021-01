Hospital das Forças Armadas de Lisboa alivia pressão do SNS e recebe 10 doentes infetados com Covid-19

Hospital das Forças Armadas de Lisboa recebeu mais 10 doentes infetados com Covid-19, de forma a aliviar as unidades do Serviço Nacional de Saúde da região de Lisboa e Vale do Tejo, que têm lutado contra a falt de vagas em internamento.

Uma equipa médica recebeu os doentes, "encaminhando-os para as enfermarias de isolamento, onde lhes está a ser prestado o devido acompanhamento médico", refere o Estado-Maior-General das Forças Armadas.

"Atualmente encontram-se 52 doentes internados no Polo de Lisboa e 37 doentes no Polo do Porto, estando-lhes a ser prestados os devidos cuidados de saúde", esclarece.

As Forças Armadas disponibilizaram ao Serviço Nacional de Saúde 62 camas de internamento e 5 camas de Cuidados Intensivos, no HFAR-Polo de Lisboa e 50 camas de internamento no HFAR-Polo do Porto.

O Hospital das Forças Armadas acolheu, desde o início de março de 2020, mais de 600 doentes COVID-19, provenientes de hospitais civis do SNS.