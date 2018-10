Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Hospital de Santarém três dias sem limpeza

Segundo protesto em menos de um mês dos trabalhadores contratados por uma empresa.

08:20

Pela segunda vez em menos de um mês, os trabalhadores da empresa externa que assegura os serviços de limpeza no hospital de Santarém entraram em greve, num protesto que se vai estender durante três dias.



Concentrados à porta da unidade hospitalar, os trabalhadores explicaram ao CM que a sua luta é direcionada para a empresa que os contratou, à qual exigem o pagamento atempado dos salários e o respeito pelas obrigações laborais constantes dos contratos de trabalho, como é o caso das férias e dos descontos obrigatórios para a Segurança Social.



"Além dos ordenados que estão sempre atrasados, não nos dão quaisquer condições de trabalho", afirma Paulo Vasconcelos, um dos funcionários em greve, lamentando trabalhar numa "organização desorganizada". O protesto conta com a adesão da maioria dos trabalhadores, muitos a enfrentarem dificuldades provocadas pela falta de pagamento dos salários.



Até amanhã, apenas serão assegurados os serviços mínimos e por vontade dos próprios trabalhadores, para não causar ainda mais transtornos ao funcionamento do hospital de Santarém.



"Assegurar os serviços mínimos foi uma decisão que veio do bom senso dos trabalhadores, porque a empresa, ao não laborar 24 horas por dia, não pode exigir aos funcionários esses serviços mínimos", explicou Teresa Faria, do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas, que convocou esta greve.



No arranque da paralisação, os trabalhadores receberam a visita da deputada do PCP Rita Rato, que considerou esta situação "inaceitável".



O CM tentou obter uma reação por parte dos responsáveis da empresa, mas ninguém atendeu o telefone.