Hospital diz estar a agilizar o pedido do medicamento para a bebé Matilde

O Hospital de Santa Maria, em Lisboa, está a "agilizar o pedido do fármaco Zolgensma com a maior brevidade possível", para o poder administrar à Matilde, a bebé de dois meses que sofre de atrofia muscular espinhal.



A informação foi avançada pelos pais da menina através da página de Facebook que foi criada com o objetivo de conseguirem apoios solidários para a aquisição do medicamento que Matilde precisa para se curar.





Na publicação é possível ler-se que os pais estiveram "reunidos com o hospital durante a manhã" desta quinta-feira. Nessa reunião, os pais foram informados de que unidade hospitalar se encontra "agilizar o pedido do fármaco zolgensma com a maior brevidade possível".Recorde que o medicamento que a bebé Matilde precisa custa dois milhões de euros. A sua comercialização está ainda ser analisada pela Agência Europeia do Medicamento.Antes de se despedirem, os pais da bebé voltaram a agradecer todo o apoio que os português têm dado. "Agradecemos mais uma vez a vossa preocupação, carinho, solidariedade e de fazerem a nossa luta, a vossa", finalizam.