Bebé Matilde já tem o valor do medicamento que precisa para sobreviver

A bebé Matilde já tem o valor total do medicamento que precisa para sobreviver, o anúncio foi feito esta terça-feira no Facebook.



A bebé de dois meses sofre de atrofia muscular espinhal de tipo 1, doença que em Portugal atinge nove outros bebés com menos de dois anos.





A cura envolve a aquisição de um medicamento que custa quase dois milhões de euros. A solidariedade dos portugueses tornou a aquisição possível, mas o estado de saúde da menina não lhe permite deslocar-se aos Estados Unidos. Por outro lado, a sua administração está vedada em Portugal, porque o medicamento ainda não foi autorizado na União Europeia.

"Queria dizer-vos que durante a manhã os papás tiveram reunidos com os médicos e como já estou melhor, em princípio subo hoje para a enfermaria.

Queremos mais uma vez agradecer e vamos agradecer vezes sem conta, por terem caminhado connosco lado a lado, pelo vosso enorme coração, pela corrente que criaram pela nossa causa.

Ainda não existe no dicionário palavras que definam tudo o que fizeram por nós, temos que inventar uma nova palavra.