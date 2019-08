Hotel barra entrada para reunião neonazi

O grupo Altis impediu à última da hora que o congresso de grupos extremistas se realizasse na unidade hoteleira de Belém.O encontro, organizado pelo movimento Nova Ordem Social, chefiado pelo polémico Mário Machado, esteve agendado para aquele local, onde deveria ter começado ontem de manhã, numa sala alugada para o efeito.Segundo fonte da organização do evento, "a menos de 12 horas do início, o hotel Altis Belém decidiu cancelar a reserva. O facto de se tratar de uma reunião de movimentos de extrema-direita que "poderia pôr em causa a segurança e a tranquilidade dos hóspedes" foi a justificação dada pelo hotel aos organizadores.O encontro acabou por realizar-se ontem à tarde, reunindo 70 pessoas. Os interessados foram ‘convidados’ a estar na estação de comboios de Entrecampos, pelas 13h30 de ontem, onde um "ativista" estava incumbido de informar do novo local – no caso, outro hotel.O encontro de organizações europeias de extrema-direita, neonazis e nacionalistas foi vigiado discretamente pelas autoridades policiais portuguesas e pelas suas congéneres europeias.