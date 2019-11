Idosa atacada em casa ao resistir a roubo

Ao entrar na própria habitação, a mulher, de 78 anos, surpreendeu um assaltante, na Gafanha da Nazaré, em Ílhavo. O homem ameaçou de imediato a idosa, tentando obrigá-la a entregar o dinheiro e o ouro que guardava. Como a moradora resistiu, foi brutalmente espancada e internada em Coimbra.O alerta foi dado pelas 20h30 de quarta-feira pela própria mulher através do recurso ao 112. O terror começou minutos antes. O ladrão terá aproveitado a quietude de uma rua mais isolada para entrar na habitação, já caída a noite. Só que acabou por ser apanhado pela moradora.Aí, a mulher terá sido ameaçada, mas recusou dizer o local onde teria bens de valor. Foi então agredida com extrema violência - pontapeada e esmurrada, ficando com ferimentos por todo o corpo. À chegada da GNR da Gafanha da Nazaré, o assaltante já tinha escapado. Foram acionados os bombeiros de Ílhavo, que estabilizaram a vítima no local, sendo depois transportada, em estado considerado grave, para os Hospitais de Coimbra, com acompanhamento da equipa da VMER de Aveiro.Há pormenores do assalto que ainda estão por esclarecer, até pelo facto de a vítima não se encontrar em condições de saúde para relatar o que se passou, mas o caso motivou grande indignação entre os moradores da Gafanha da Nazaré, que dão conta de um sentimento de insegurança causado por uma recente vaga de assaltos. As autoridades procuram agora o autor deste crime violento.