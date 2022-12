Idosa encontrada morta em casa na Póvoa de Lanhoso

Uma idosa foi encontrada morta, esta tarde de sábado, em casa, na Póvoa de Lanhoso.A mulher já não era vista pelos vizinhos há vários dias. O alerta foi dado pelos moradores que estranharam a ausência da idosa.O alerta foi dado, para os bombeiros da Póvoa de Lanhoso, para uma ocorrência relacionada com uma abertura de porta com socorro, na rua doutor Custódio José da Silva.O corpo, que estava em avançado estado de decomposição foi levado para o instituto de medicina legal de Braga.A GNR e a polícia judiciária foram acionadas. As autoridades investigam as causas e circunstâncias em ocorreu o óbito.