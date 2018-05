Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idosa morre após ser atropelada em Albufeira

Mulher, de 80 anos, foi colhida quando estava a atravessar a Avenida dos Descobrimentos.

Por Ana Palma | 01:30

A idosa atravessava a avenida dos Descobrimentos, perto da Rotunda dos Golfinhos, quando foi colhida por uma viatura ligeira de mercadorias. Ferida com muita gravidade, a vítima, de 80 anos, ainda foi assistida pelos Bombeiros Voluntários de Albufeira e INEM, que procederam a manobras de reanimação, mas sem sucesso, tendo o óbito sido declarado no local.



O condutor da carrinha, um homem, de 46 anos, ficou ileso.



Segundo o CM apurou junto de fonte do Comando de Faro da GNR, o alerta para o acidente foi dado pelas 07h28 deste domingo. O corpo da mulher foi depois transportado para o Gabinete Médico Legal de Portimão, onde vai ser autopsiado.



Devido ao atropelamento, a avenida dos Descobrimentos esteve totalmente interdita ao trânsito naquela zona, durante algum tempo. Familiares da vítima, que residia perto da rotunda onde foi atropelada, também se deslocaram ao local e ficaram em estado de choque.



As circunstâncias em que ocorreu o acidente estão agora a ser investigadas pelo Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação da GNR.



Segundo dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, desde o início do ano e até ao passado dia 7 de maio já foram registados, nas estradas algarvias, 3060 acidentes (contra 3033 em igual período do ano passado), de que resultaram nove vítimas mortais (menos uma do que em 2017) e ainda 51 feridos graves (menos 11 do que no período referido).