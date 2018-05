Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher colhida por moto fratura duas pernas

Vítima encontra-se internada em Portalegre.

Uma mulher de 34 anos sofreu este sábado ferimentos considerados graves na sequência do violento atropelamento de que foi vítima por parte do condutor de uma moto, enquanto estava a assistir junto à berma a uma prova de motocrosse, em Portalegre.



A vítima do acidente partiu mesmo as 2 pernas – uma delas com fratura exposta – ao ser colhida pelo piloto da moto que se despistou.



Assistida no local, a mulher foi depois levada para o Hospital de Portalegre, onde está internada.