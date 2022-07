Idosa morre na Praia do de Vale do Lobo, em Almancil, após se sentir mal no mar

Uma idosa, de 76 anos, morreu esta quata-feira na Praia do de Vale do Lobo, em Almancil, Loulé, depois de ter ficado inconsciente após sentir um mau estar enquant estava dentro de água.O alerta foi dado aos Nadadores Salvadores, às 11h53, pela família da vítima. De imediato foram iniciadas as manobras de suporte básico de vida, depois de verificarem que a idosa se encontrava em paragem cardíaca, de acordo com a Associação de Nadadores Salvadores.O INEM foi chamado ao local e realizou manobras de suporte avançado de vida. No entanto, o óbito acabou por ser declarado no local. O corpo da idosa foi retirado do local por elementos da Cruz Vermelha Portuguesa, que foram acompanhados pela Policia Marítima.

A família e os profissionais foram assistidos pela psicóloga do INEM.