Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idosa morre queimada após fuga de gás em casa

Vítima, de 83 anos, sofreu queimaduras num pequeno incêndio ao tentar acender o fogão.

Por Ágata Rodrigues | 10:17

"Quando abri a janela para ver se ela estava lá dentro, senti um forte cheiro a gás e alertei logo os bombeiros, mas já foi tarde demais. A Ermelinda estava no chão inanimada", contou João Araújo, que, de manhã, deu por falta da amiga Ermelinda Mantas, de 83 anos, que costumava frequentar o seu café.



A idosa morreu na sequência de um pequeno incêndio numa fuga de gás em casa, durante a madrugada desta sexta-feira, em Moledo, no concelho de Caminha.



"Ela estava caída junto do fogão, que ainda estava aceso, e ficou toda queimada. Esta situação já era de prever, uma vez que ela tinha dificuldades de locomoção por estar de andarilho e a prima que cuidava dela foi embora porque não se entendiam", explicou João Araújo, que estranhou a ausência da amiga, ontem de manhã, no seu estabelecimento ‘O Trem’.



Os Bombeiros de Vila Praia de Âncora tiveram que desligar o gás antes de entrarem na casa da idosa. Encontraram depois a mulher, carbonizada, no chão da cozinha.



Ao que tudo indica, ao tentar ligar o fogão, a mulher ter-se-á desequilibrado e caiu após uma pequena explosão, por não se conseguir mover. As chamas acabaram por tomar a mesa e parte do balcão. À chegada dos bombeiros, o incêndio estava já extinto.



Ermelinda Mantas tinha uma prima que a ajudava, mas que saiu para sua casa na manhã de quinta-feira. A idosa ficou sozinha e não tinha familiares mais próximos.



As causas da fuga de gás estão a ser investigadas.



PORMENORES

Sozinha em casa

Idosa, de 83 anos, vivia com uma prima na casa de dois pisos no largo da Estação, em Moledo, mas as duas acabaram por se desentender. A mulher foi embora deixando a idosa a viver sozinha.



Saúde debilitada

Ermelinda tinha sofrido um AVC há pouco tempo e por isso ficou com dificuldades na locomoção e andava com recurso a um andarilho. Não conseguia subir ao 1º piso da sua casa.



Investigação

A GNR de Viana do Castelo tomou conta da ocorrência e investiga agora as causas da fuga de gás que terá provocado um pequeno incêndio quando a mulher tentou ligar o fogão.