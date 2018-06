Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gang rouba idosa e foge com carro em Setúbal

Grupo de quatro homens realizou o assalto durante a madrugada desta terça-feira.

Por João Carlos Rodrigues e Sérgio A. Vitorino | 01:30

Um grupo de quatro homens sequestrou e roubou uma idosa, esta terça-feira de madrugada, em Azeitão, Setúbal. Fugiram com milhares de euros em dinheiro, peças em ouro e até com o carro da vítima. Enquanto vasculhavam a casa, os assaltantes ofereceram um copo de água à vítima.



O crime ocorreu por volta da 01h00. O grupo invadiu a habitação da mulher, de 87 anos, e com recurso a armas brancas ameaçaram-na de morte enquanto exigiam que revelasse onde estavam os bens de valor.



A idosa ficou em pânico e, para a acalmarem, deram-lhe um copo de água enquanto mantinham as facas apontadas.



Minutos depois exigiam também a chave do carro da mulher, no qual fugiram do local. Nas mãos levavam mais de três mil euros em dinheiro e objetos em ouro, que descobriram nas divisões da habitação.



O alerta chegou à GNR pouco depois da fuga do gang. Várias patrulhas dos postos mais próximos entretanto mobilizadas conseguiram localizar o automóvel roubado junto à saída da A33 para a EN378, Fernão Ferro, mas nenhum dos elementos do grupo foi apanhado.



Os militares da GNR tomaram conta da ocorrência, mas por se tratar de um crime de roubo com sequestro a investigação transitou para a alçada da Polícia Judiciária de Setúbal, que tenta agora identificar o grupo de assaltantes.



Apesar do susto e das ameaças de que foi alvo, a mulher, que vivia sozinha, não precisou de assistência médica.