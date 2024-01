Idosa morta por cães vadios ao alimentar os animais da casa

Maria Neto, de 88 anos, terá sido atacada e morta por cães vadios, na quinta-feira ao final da manhã, em Castelo de Neiva, Viana do Castelo, quando dava de comer aos animais domésticos. A idosa foi encontrada pelo filho, no logradouro da moradia. Estava numa poça de sangue e com ferimentos visíveis no rosto e no pescoço.









A Polícia Judiciária de Braga foi ao local e mantém, para já, todos os cenários em aberto. A hipótese de a idosa ter sido vítima do ataque dos animais terá que ser confirmada pela autópsia, que deverá acontecer só na segunda-feira. Na casa não foram detetados quaisquer sinais de arrombamento ou de violência.