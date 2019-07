Idoso atropela mulher sem se aperceber em Faro

Uma mulher de 80 anos foi atropelada ontem de manhã, na rua de Mar e Guerra, no Patacão, perto de Faro, tendo sofrido ferimentos graves. A mulher foi colhida por uma viatura ligeira, conduzida por um homem, igualmente idoso, de 79 anos, que não parou. Depois de intercetado, o condutor garantiu às autoridades que não se apercebeu de que tinha atropelado alguém.O alerta foi dado às 08h56. A vítima seguia pela rua, perto de uma farmácia, quando foi atropelada pela viatura, que seguiu viagem sem abrandar, com o condutor, segundo contou depois, alheio ao sucedido. Foi, no entanto, perseguido por um popular que o intercetou, alguns metros à frente, perto do cruzamento do Chelote.O idoso foi ouvido pelo GNR que agora investiga o caso. A mulher, que sofreu lesões consideradas graves em diversas partes do corpo, foi assistida no local pelos Bombeiros Sapadores de Faro, Cruz Lusa e INEM e transportada para o Hospital de Faro.Perto do local onde a mulher foi colhida ontem, dois outros idosos que estavam sentados num banco tinham sido tingidos por um carro que se despistou, em junho. Um, de 70 anos, morreu no local e outro, de 83, ficou ferido com gravidade.A rua de Mar e Guerra, onde há muito trânsito, tem já sido palco de outros atropelamentos, com a população a exigir que sejam colocados no local sinais de controle de velocidade - em particular na zona de reta, onde os condutores circulam a uma maior velocidade.