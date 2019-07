Derrame de esgoto junto à ria Formosa durante limpeza de tubagens

Uma limpeza de tubagens, feita pela Águas do Algarve, fez com que o esgoto, negro e malcheiroso, escorresse para o solo, na zona de Quinta do Marim, perto da sede do Parque Natural da Ria Formosa, em Olhão. A empresa admite o ocorrido, mas garante que a situação foi controlada.Segundo testemunhas, "o despejo de esgoto" aconteceu na quarta-feira, entre as 11h00 e as 16h30. "Maior parte das águas foi drenada para a ria", que fica mesmo ao lado, "e parte residual, que ficou empoçada, foi absorvida pelo terreno", descreveram ao, indignadas com a situação.Já Teresa Fernandes, porta voz da Águas do Algarve, explicou que se tratou de um derrame de águas residuais, "durante uma ação de limpeza numa tubagem que liga a Estação Elevatória da Armona ao intercetor de Olhão-Nascente". O intercetor recebe os esgotos das ilhas da ria Formosa."Já se previa que no órgão de chegada houvesse um derrame, conforme aconteceu, numa centena de metros. É normal e limitou-se à zona do nosso intercetor", acrescentou, assegurando que "tudo foi limpo no próprio dia e não houve quaisquer infiltrações".A situação levou a que a GNR fosse chamada ao local. Ao, fonte do Comando de Faro confirmou o caso, mas esclareceu que apenas foi feito um auto de ocorrência, "não tendo sido levantado qualquer expediente".A Agência Portuguesa do Ambiente terá sido, por sua vez, alertada, pela própria Águas do Algarve, para acompanhar a situação.