Um idoso, de 80 anos, ficou ferido com gravidade, esta tarde de sexta-feira, na sequência do despiste, seguido de capotamento, da multicultivadora que manobrava, em Romarigães, Paredes de Coura.



O alerta foi dado às 16h56. A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros de Paredes de Coura e pela equipa de Suporte Imediato de Vida dos Arcos de Valdevez e transportado para o Hospital de Viana de Castelo. As causas do acidente estão agora a ser investigadas pela GNR.