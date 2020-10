Encontrado idoso inglês que desapareceu quando foi passear o cão em Lagoa

Um homem, de 77 anos, foi encontrado esta quinta-feira por um popular junto a uma praia, na zona de Lameiras, Lagoa.David Oliver é britânico e sofre de demência vascular. O homem foi dado como desaparecido esta terça-feira quando foi passear o cão Rufus, de raça golden. Não tinha telemóvel consigo e, segundo oapurou, o alerta foi dado pela mulher do idoso, cerca das 15h45 daquele dia.A GNR desencadeou buscas, com apoio dos bombeiros de Lagoa que usaram drones. Esta quinta-feira, o homem foi encontrado ao lado do seu cão.O Correio da Manhã sabe que o idoso encontra-se debilitado, mas estável, tendo sido transportado ao hospital.