Idoso morre atropelado em Aljezur após pagar pneus

Júlio Pacheco, de 88 anos, estava a atravessar a EN120, em direção ao seu carro, depois de pagar uns pneus que comprou numa oficina de automóveis, em Maria Vinagre, Aljezur, quando foi violentamente atropelado por uma viatura ligeira.O acidente ocorreu quinta-feira à tarde. A vítima, residente em Odeceixe, sofreu ferimentos graves na cabeça e nos braços. Foi alvo de manobras de reanimação por parte de elementos dos Bombeiros de Aljezur e do INEM, mas o óbito foi declarado no local.A condutora, uma alemã com cerca de 75 anos, não sofreu ferimentos. A GNR investiga o acidente.