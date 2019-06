Homem morre atropelado em Faro

Um homem morreu atropelado este sábado na sequência de um despiste na localidade do Patacão, em Faro.O veículo vinha na direção da Estrada Nacional 125 quando entrou em despiste e acabou por embater numa habtiação. No exterior da casa existe um banco onde estavam sentados dois idosos, entre os 70 e os 80 anos.Um idoso acabou por falecer no local devido ao embate do carro.A outra pessoa também foi atingida e precisou de ser reanimada no local. Posteriormente foi encaminhado para o Hospital de Faro, em estado grave.O condutor da viatura também precisou de ser levado para o hospital.O alerta do acidente foi dado por volta das 16h00.Foram mobilizados para o local o INEM, os Bombeiros Sapadores de Faro e a GNR, que se encontra a investigar o caso.