Idoso morre em despiste de trator em Sever do Vouga

Homem tinha cerca de 80 anos.

Por Paulo Jorge Duarte | 16:32

Um homem, com cerca de 80 anos, morreu num despiste de um trator, esta sexta-feira à tarde, num terreno em Rocas do Vouga, Sever do Vouga.



O alerta foi dado, às 14h13 para um acidente fora de estrada.



Quando os meios do socorro chegaram ao local já o homem estava em paragem cardiorrespiratória. As manobras de reanimação tiveram início de imediato mas sem sucesso.



O óbito foi declarado no pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação. Os bombeiros de Sever do Vouga estiveram no local.