Idoso morre em mina de água em Sever do Vouga

Um idoso, de 91 anos, morreu esta sexta-feira depois de ter caído numa mina de água, em Sever do Vouga. A vítima ficou presa numa manilha com cerca de meio metro de largura e a quinze metros de profundidade.O alerta foi dado, cerca das 12h00, para os bombeiros de Sever de Vouga e para o INEM. Por ser de difícil acesso, foi acionada uma máquina retroescavadora, da autarquia, para construir um túnel de acesso ao local onde o idoso tinha ficado preso. A operação de remoção do corpo durou cerca de cinco horas. A GNR de Sever de Vouga foi acionada e investiga o caso.